يشرع كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية “الدلفونسو كاسترو لوبز” اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل للجزائر تدوم يومين.

تندرج الزيارة في إطار المشاورات السياسية الجزائرية الإسبانية المنتظمة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و يشكل تعميق الحوار و التعاون بين البلدين محور المحادثات التي سيجريها لوبز مع الأمين العام لوزارة الخارجية نور الدين عيادي.

الزيارة التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر لمسؤول إسباني.

ستسمح بتقييم شامل للعلاقات الثنائية، تحسبا لانعقاد الاجتماع السابع رفيع المستوى الجزائري الإسباني سنة 2018 بالعاصمة”.

كما سيستعرض المسؤولان التعاون في مختلف القطاعات و يتبدلان وجهات النظر حول المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيستقبل كاتب الدولة الإسباني خلال هذه الزيارة من طرف وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.

الذي سيستعرض معه الشراكة الجزائرية الإسبانية و الاستحقاقات الثنائية الكبرى، إلى جانب المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيستقبل الوزير الأول أحمد أويحيى المسؤول الاسباني الذي سيسلم له رسالة من رئيس الحكومة الإسبانية.