كاتب الدولة التونسي المكلف بالخارجية: استمرار الأزمة الليبية يكلف دول الجوار أعباء ثقيلة

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كاتب الدولة التونسي المكلف بالخارجية: استمرار الأزمة الليبية يكلف دول الجوار أعباء ثقيلة
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية أن استمرار الأزمة الليبية وتوسع نشاط الجمعات الإرهابية والهجرة غير الشرعية كلف دول الجوار أعباءا ثقيلة.

أضاف ذات المتحدث أن دول الجوار ملزمة بإبلاغ صوتها بكل قوة بما أنها نحن معنية بحل الأزمة الليبية.
وفي ذات السياق أكد ذات المتحدث أن تونس ترحب بمخرجات مؤتمر موسكو و برلين، و تؤكد على محورية دول الجوار، ما يلزم اشراكها بشكل فعال لحل الأزمة .
وجدد ذات المتحدث رفض تونس للحل العسكري والتدخل الأجنبي ، وتدعم حوار ليبي ليبي شامل، يحقق الوحدة في ليبيا و يكرس حق الشعب في العيش في كرامة


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