كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية: العلاقات السياسية والإقتصادية مع الجزائر مميزة

قال كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية والتعاون الدولي، مانليو دي ستيفانو، أن العلاقات السياسية والإقتصادية مع الجزائر مميزة.

وأكد ستيفانو، على هامش زيارته للجزائر، إنه “ومن دواعي السرور أن اتواجد هنا بالجزائر للمرة الثانية خلال وقت قصير”.

وأضاف ذات المسؤول “الجزائر تعد الشريك الإستراتيجي لإيطاليا حيث نتقاسم العديد من الرؤى والتعاون التاريخي، لدينا مع الجزائر علاقات سياسية واقتصادية متميزة”.

وأوضح في ذات السياق “لقد تباحثنا في الكثير من القضايا لاسيما الأزمة في ليبيا وحلحلة القضية”.

وأشار ستيفانو “كما تباحثنا كذلك في التعاون الاقتصادي في جانبه الطاقوي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واليوم مرحلة اخرى للتعاون في كل المجالات بين البلدين”.