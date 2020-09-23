كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية في زيارة للجزائر اليوم

يقوم كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية والتعاون الدولي، مانليو دي ستيفانو، اليوم الأربعاء بزيارة عمل الى الجزائر.

أفادت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أنه و”في اطار المشاورات السياسية المنتظمة بين الجزائر و ايطاليا المدرجة في اطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار و التعاون بين البلدين، سيقوم مانليو دي ستيفانو، كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية والتعاون الدولي لجمهورية ايطاليا، بزيارة عمل، يوم 23 سبتمبر 2020 الى الجزائر”.

وأضافت الوزارة أن المسؤول الايطالي سيكون له، خلال هذه الزيارة، مباحثات مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، شكيب رشيد قايد و كذا مع عديد كبار المسؤولين الجزائريين.

وستتمحور المباحثات أساسا حول “بحث واقع و أفاق التعاون الثنائي”.

وأشارت الوزارة عن “برمجة المواعيد الثنائية ستكون في صلب هاته المباحثات، لا سيما الدورة الرابعة للقاء الثنائي رفيع المستوى و كذا منتدى الأعمال الذي سيسبقه”.

كما سيتم خلال المناسبة وطبقا للالتزامات التي اتخذتها كل من السلطات العليا الجزائرية و الايطالية، سيقوم البلدان بالإشراف على التنصيب الرسمي للجنة التقنية المختلطة الجزائرية- الايطالية المكلفة برسم الحدود البحرية بين الجزائر و ايطاليا.