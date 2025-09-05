كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة يشارك في افتتاح جناح الإبتكار الإفريقي 

شارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة نور الدين ياسع، اليوم ، في فعاليات افتتاح جناح الإبتكار الإفريقي في إطار المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025).

وجاءت هذه المشاركة بدعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر الحفل الافتتاحي الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية، والمدير العام لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي. بالإضافة إلى المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي ومدير تطوير البحث لدى بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afriximbank). إلى جانب ممثلين عن القطاعات المختلفة والمشاركين الأفارقة وممثلين عن الجامعات الجزائرية ومراكز البحث المتخصصة في مجال الابتكار التكنولوجي.

وبهذه بالمناسبة تناول ياسع الدور المحوري للابتكار في رفع التحديات الطاقوية في القارة الأفريقية لتأمين مصادر الطاقة للجميع وفقا لأهداف أجندة أفريقيا 2063.

كما دعا ياسع إلى تعزيز التعاون البيني في مجال الطاقة عبر تشبيك مراكز البحث والجامعات وتبادل التجارب الناجحة والخبرات والمشاركة في مشاريع بحث مشتركة والابتكار المفتوح.

وفي الجلسة الافتتاحية أكد ياسع أن هياكل التكوين التي تملكها الجزائر في مجال المحروقات والكهرباء والمعادن تساهم في التكوين وتعزيز المهارات الفنية والتقنية للكوادر الأفريقية.

هذا وزار ياسع معرض الابتكارات المتميزة، حيث اطلع على عدة مشاريع مبتكرة قدمتها الجامعات الجزائرية ومراكز البحث الوطنية، تضمنت حلولا متطورة في مختلف المجالات التكنولوجية والعلمية، بما في ذلك ابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والزراعة المستدامة، بالإضافة إلى حلول متخصصة في مجال الطاقات المتجددة.