كاتب الدولة للشؤون السياسية الكرواتي يستقبل وفدا من المجلس الشعبي الوطني

إستقبل سليم مراح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والوفد المرافق له، أمس الخميس، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة “زاغرب”. من قبل كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية كرواتيا، فرانو ماتوزيتش.

وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الثنائي والدولي. وإلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية فيما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار الثنائي المباشر بين البلدين وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون الإقتصادي.

من جهته نوّه مراح سليم بالدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في مرافقة وتكملة عمل الدبلوماسية الرسمية. والمتمثلة في وزارة الشؤون الخارجية. وهذا تنفيذا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

جدير بالذكر أن الوفد البرلماني الجزائري يتشكل من كل من سليم مراح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني. بالإضافة كذلك إلى أحمد باسين، نائب رئيس اللجنة، هشام بن حداد، مقرر اللجنة، جمال أوزغلة، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – كرواتيا وعائشة شواشي، عضو لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.

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