كاتب “الهيبة” يتخلى عن الجزء الرابع لهذا السبب!

كشف المخرج و الكاتب، “باسم السلكا”، أنه قدم اعتذاره عن متابعة العمل في الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”.

وقال كاتب الجزئين الثاني والثالث للهيبة، لـ” سيدتي نت “:”قدمت اعتذاري للشركة المنتجة عن كتابة الجزء الرابع، أو العمل به، وتم انسحابي من المشروع بشكل ودي، وبكل تفاهم من الطرفين”.

وعن الأسباب التي دفعته لذلك، قال باسم السلكا: “اعتذرت عن المشروع لأكمل مشروعي الأساسي في الإخراج، فموضوع الكتابة كان دخيلاً على مشروع الإخراج بالفترة الأخيرة، وكاد أن يتحول من هواية إلى مهنة”.

وأضاف السلكا، أن أغلب الصحفيين والنقاد، وحتى مواقع البحث عبر الانترنت، اقرنوا اسمه بصفة كاتب، في حين أنه يشق طريقه كمخرج منذ عام 2007 وحتى اللحظة.