كاتب سيناريو الرايس قورصو: الحاجة اللي تشرف إن لقب الدوري الإنجليزي سيكون عربي

قال كاتب سيناريو مسلسل “الرايس قورصو” السيناريست المصري وائل عبد الحميد ان المهم هذه السنة إن لقب الدوري الإنجليزي سيتوج به لاعب عربي في كل الحالات.

ونشر اللسيناريست المصري على صفحته الرسمية في فايسبوك:الحاجة اللي تشرف كل العرب إن لقب الدوري الإنجليزي سيتوج به لاعب عربي في كل الحالات، إما محمدصلاح مع ليفربول، وإما رياض محرز مع مانشستر سيتي.

وطبعاً لقب دوري أبطال أوربا ينافس عليه محمد صلاح للعام الثاني على التوالي.

ولقب الدوري الأوربي ينافس عليه محمد النني مع الأرسنال.

فيها حاجة حلوة سنغزو العالم