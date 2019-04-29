كاتب سيناريو “الرايس قورصو” يخرج عن صمته ويفضح أنس تينا

خرج الكاتب والسيناريست وائل عبد الحميد، عن صمته بشأن سيناريو مسلسل “الرايس قورصو” الذي أثيرت ضجة بشأنه ونسبه أنس تينا إلى نفسه.

حيث نشر الكاتب المصري وائل عبد الحميد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، كل الأدلة التي تثبت أن هذا العمل الضخم كتبه بنفسه.

ونشر الكاتب المصري، أدلة قاطعة على أنه كاتب السيناريو، بحيث نشر صورا عن المراسلات عبر البريد الإلكتروني لعدد من الحلقات التي قام بكتابتها، في ديسمبر 2017.

بالإضافة إلى بعض المحادثات التي جرت بينه وبين أنس تينا في وقت سابق، بعدما كان قد راسله عبر مسنجر، ليعرف على نفسه.

وكشف وائل عبد الحميد أن أنس تينا الذي كان يعمل على كتابة السيناريو بالدارجة الجزائرية دون علمه، طلب منه التغيير في قصة المسلسل، الذي كان قد أطلق عليه عنوان “القرصان والسلطان”.

وهو الأمر الذي رفضه وائل عبد الحميد ووصفه بالخطير على اعتبار أنه أراد أن يجعل من مصر والمغرب بلدان التي تعادي المملكة التي تكون الجزائر.

وأضاف، أنه أيضا طلب منه التركيز على شخصية مساعد البطل، وإلقاء الضوء عليه وزيادة المشاهد، بحيث يكون دوره محوريا، ليتضح فيما بعد ان أنس تينا كان يرغب في لعب هذا الدور.

وانه طلب من مدير مؤسسة الشروق علي فضيل ذلك صراحة، ليؤكد بعدها ذات المتحدث ان الإتصلات بينه وبن أنس تينا انقطعت مباشرة بعد هذا الإقتراح الذي كان مرفوضا ووصفه بالإزعاج والتطفل.

وهذا كل ما كتبه الكاتب المصري وائل عبد الحميد عن قصة سيناريو “الرايس قورصو” عبر حسابه الرسمي بـ “الفايسبوك”: