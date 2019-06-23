كاتب سيناريو “الريس قورصو” يتمنى فوز الجزائر أمام كينيا

تمنى كاتب سيناريو مسلسل الريس قورصو، السيناريست المصري وائل عبد الحميد فورز الخصر في مواجهة اليوم امام كينيا برسم نهائيات كان مصر 2019.

وكتب وائل عبد الحميد على صفحته الرسمية في فايسبوك: قلبي مع الخُضر منتخب الجزائر الغالي، في أولى مبارايتهم اليوم بكأس الأمم الأفريقية مصر2019 أمام منتخب كينيا بستاد 30 يونيو بالقاهرة.. إن شاء الله يتحقق الفوز العربي الثالث بالبطولة عبر محاربي الصحراء، ليستمر التفوق العربي، بعدما فعلها منتخبي مصر و المغرب ، وتكتمل الانتصارات غداً بفوز منتخبي تونس و موريتانيا ، البداية مهمة كخطوة أولى للمنتخبات العربية للوصول إلى اللقب، وأتمني أن يكون المربع الذهبي عربياً خالصاً، لنضمن أن الكأس عربية 100 بالمائة.