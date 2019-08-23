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كاتب مسلسل “الرايس قورصو” يعزّي الجزائريين في حادثة حفل “سولكينغ”

فن وثقافة
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كاتب مسلسل “الرايس قورصو” يعزّي الجزائريين في حادثة حفل “سولكينغ”
بقلم نويس عبد الجلال

عزّ، كاتب مسلسل الرايس قورصو، المصري وائل عبد الحميد، الجزائريين، على خليفة وفاة 5 مواطنين في الحفل الفني للمغني سولكينغ.

وكتب كاتب، الرايس قورصو عللى حائط ضفحته الرسمية “الفايس بوك” “خالص التعازي القلبية والمواساة

للشعب الجزائري الغالي في وفاة 5 أشخاص نتيجة التدافع، خلال حفل لمغني الراب سولكينج، ندعو الله أن

يرحمهم ويمنح ذويهم الصبر والسلوان.”.

كما دعا الله أن يشفي المصابين، حيث قال: “خالص الدعوات والأمنيات بشفاء المصابين الذين سقطوا خلال الحفل أيضاً، ندعو الله أن يخفف عنهم ويُعجل بشفائهم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691936

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