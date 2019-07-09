كاتب مصري مشهور لـ “صلاح”: “إجلس في البيت وشاهد عزيمة رياض محرز” !

رد “عمار علي حسن” كاتب مصري مشهور على نجم الفراعنة “محمد صلاح” وطالبه بمشاهدة عزيمة “رياض محرز”.

وكان “صلاح” قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: ” حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية”.

وأضاف: “كنا نري أن نواصل نكمل المشوار ونفوز بالبطولة لجماهيرنا الوفية، التي أريد أن أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها”.

قبل أن يرد عليه “عمار علي حسن”: لا بأس، حظ سعيد لاحقا”.

وأضاف: “لديك الآن فرصة لتجلس في بيتك وتشاهد زميلك هداف الدوري الإنجليزي الأسبق رياض محرز كيف يقاتل من أجل منتخب بلده الجزائر كأنه لاعب لا يزال في البدء، ويريد إثبات نفسه”.