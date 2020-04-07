كاتب وسيناريست مغربي يكتب دراما عربية حول كورونا

يقوم المخرج والمؤلف المغربي، زكرياء لحلو، والمتواجد بالسعودية ، على تطوير مسلسله الجديد “الجائحة” الذي يتناول موضوع فيروس كورونا.

وفي حوار له مع موقع مجلة “سيدتي نت”، قال لحلو، أن فكرة المسلسل تدور حول عمارة كانت تعيش علاقات وصراعات بين سكانها، إلى أن تسرب إليها فيروس كورونا وأصيب عدد من قاطنيها.

وأضاف الكاتب، أن السلطات المحلية، تقرر الحجر على سكان العمارة.

وتابع زكرياء بأنه حاول بأن ينفتح وهو بصدد التحضير لعمله الدرامي الجديد على المبدعين والكتاب، للمساهمة معه في كتابة السيناريو، وتحديد شخصياته.

وهو ما تم بالفعل بعد نشره للفيديوهات التي توضح طريقة الاشتغال، بعدما فتح ورشة للكتابة لهذه الغاية على الإنترنت.

وأضاف الكاتب، بأن هذه الورشة المفتوحة مكنته من التوصل بمقترحات تهم الشخصيات والحبكة والأحداث، التي يقوم من جهته بقراءتها والاشتغال عليها كحلقات لتصير جاهزة للتصوير.