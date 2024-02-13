“كات”.. منتج جديد لفائدة المؤسسات الناشئة الممولة من طرف ASF

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين الصندوق الجزائري لتمويل الشركات الناشئة، والشركة الجزائرية للتأمينات.

وحسب بيان لوزارة المالية، تم اتوقيع على الاتفاقية بحضور الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات. والمدير العام للصندوق الجزائري لتمويل الشركات الناشئة.

وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على مدى أهمية المؤسسات الناشئة وإسهامها في بعث الحركية الاقتصادية والاجتماعية. بفضل النمو السريع والآلي لها واعتمادها على الابتكار باستخدامها أحدث التقنيات.

مشيرا إلى الإمكانيات التي سخرتها الدولة لأجل النهوض بقطاع المؤسسات الناشئة. على غرار إنشاء صندوق خاص لتمويل مشاريع هذه الشركات لمساعدتها على بلورة طموحاتها. حيث تعززت هذه البيئة بلجوء شركات التأمين إلى تطوير آليات تسمح بمرافقة الشركات الناشئة، فيما يتعلق بتسيير المخاطر والتغطية التأمينية الشاملة.

من جهة أخرى، ركز فايد على التشجيع الذي حظي به كل المتعاملين في قطاع المالية. في سبيل عصرنة نمط تسييرها والسهر على رقمنة منتجاتها وخدماتها.

وجاءت هذه الاتفاقية في إطار وضع الشركة الجزائرية للتأمينات لمنتج تأميني جديد مرقمن كليا، صمم خصيصا من أجل المؤسسات الناشئة، بما يضمن التغطية الكافية لمعظم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه المؤسسات.

وتتعلق هذه الشراكة بتوفير هذا الضمان لكافة المستفيدين من التمويلات الممنوحة من طرف الصندوق الجزائري لتمويل الشركات الناشئة لفائدة هذه الأخيرة، حيث يسهم هذا الصندوق في إقصاء جانب من المخاطر التي يمكن أن تنعكس سلبا على نشاط الشركات الناشئة وقدرتها في الحفاظ على توازنها المالي، مما يعود بالفائدة على الصندوق.

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