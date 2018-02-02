كادامورو :”سمحت في سويسرا من أجل لويزة”

أكد الدولي الجزائري، لياسين كادامورو بأنه كان مُرتاحا مع ناديه السابق “سيرفيت جنيف” السويسري ولكنه غادره بسبب زوجته “لويزة نسيب”.

وصرح المدافع لمجلة “سو فوت” الفرنسية :”لم أكن قادرا على البقاء في سويسرا دونها لسنة إضافية، فقررت التوقيع مع نيم”.

وواصل :”هي تأتي لمتابعة مُبارياتي في الليغ 2، ولكننا وفي غالب الأحيان لانتحدث أصلا عن كُرة القدم، مثلما يعتقد الكثيرون”.

وختم :”إستغربت إعتزالها لكرة القدم، ولا أعتقد بأنها ستعود للمُنافسة مُستقبلا، لأنها تمتلك العديد من المشاريع التي تنوي تجسيدها قريبا”.

وختم بالتأكيد على أن اللاعبين يتحملون مسؤولية كبيرة من فشل الجزائر في التأهل للمونديال، وطالب زملاؤه بالتركيز على قادم التحديات.