كادير الجابوني ..أول جزائري يتحصل على الإقامة الذهبية في دبي

فن وثقافة
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كادير الجابوني ..أول جزائري يتحصل على الإقامة الذهبية في دبي كادير الجابوني
بقلم زهيدة.ث

تحصل الفنان الجزائري المحبوب كادير الجابوني على الإقامة الذهبية من طرف هيئة الثقافة والفنون في دبي لمدة عشر سنوات. ويعتبر كادير أول جزائري يتحصل على الإقامة الذهبية في دبي بعد مجموعة من الفنانين العرب يتقدمهم محمد رمضان،إليسا وهاني شاكر.

يذكر أن كادير الجابوني كان قد كشف منذ أيام لتلفزيون “النهار” عن اسم ألبومه القادم الذي لم يصدر بعد.  وقال الجابوني أن الألبوم الجديد يحمل عنوان “بلا حدود” وتعاون فيه مع فنانين عالميين بألوان متنوعة ذات طابع دولي.

وأضاف أن أغنية “Solitario” تعد أول سينغل من الألبوم الذي سيطرحه قريبا. والذي أصدره على شكل فيديو كليب بالتعاون مع المخرج الجزائري المغترب ستيفان ريجيمي. وعن سبب مكوثه في مدينة دبي أوضح الجابوني أنه مرتبط بأعماله وتواجد شركته  Villa Prod بذات البلد. لاستئناف العمل بعد الظروف الصحية التي فرضتها كورونا بالجزائر .


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