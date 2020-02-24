كادير الجابوني: الإتحاد والمولودية خاوة خاوة والعاصمة زاهية اليوم

فن وثقافة
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كادير الجابوني: الإتحاد والمولودية خاوة خاوة والعاصمة زاهية اليوم
بقلم نادية بن طاهر

دعا نجم الراي الجزائري، عبد القادر هيباوي، والمعروف بـ”كادير الجابوني”، أنصار فريقي إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، للتحلي بالروح الرياضية، في داربي اليوم.

ونشر النجم الجزائري، صورة له عبر حسابه على انستغرام، وهو يرتدي قميصا يجمع بين ألوان إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

وكتب كادير الجابوني: “القمة العاصمية رمز الروح الرياضية، توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم بعيد عن العاطفة والتعصب mca وusma خاوة خاوة و العاصمة زاهية اليوم”.

ويحتضن ملعب “5 جويلية” بالعاصمة، اليوم الإثنين، الداربي العاصمي الكروي الذي سيجمع اتحاد العاصمة، بمولودية الجزائر، على الساعة السادسة إلا الربع مساءً.


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