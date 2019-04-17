كادير الجابوني في ديو غنائي مع سميرة سعيد قريبا

لا يزال العديد منا، يردد أغنية “يوم ورا يوم”، للمغني الجزائري، الشاب مامي، والفنانة المغربية المتألقة، سميرة سعيد، والتي حققت نجاحا باهرا.

والمفاجأة، أن سميرة سعيد، ستعيد التجربة، ولكن هذه المرة، مع مغني الراي الجزائري، النجم، “كادير الجابوني”.

حيث كشف الفنان عبد القادر هيباوي، والمعروف بـ”كادير الجابوني”، عن مفاجأة كبيرة لمحبيه، عبر أثير إذاعة شذى المغربية.

وقال الجابوني، أنه سيقدم ديو غنائي، مع النجمة المغربية، سميرة سعيد، قريبا.

وأكد الفنان الجزائري، أنه سيتعاون مع النجمة المغربية، ليقدم عملا جديدا للجمهور.

خاصة وأن سميرة سعيد-يضيف الجابوني- غنت طابع الراي سابقا، مع الشاب مامي، ولاتزال أغنيتهما، تحق نجاحا كبيرا، إلى غاية اليوم.

وعن جديده الفني، قال كادير، أنه سيقدم أغنية جديدة، في عيد الفطر المقبل.