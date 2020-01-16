كادير الجابوني يتوج بجائزة أفضل مغني بالمغرب العربي

توج النجم الجزائري، عبد القادر هيباوي، والمعروف بـ”كادير الجابوني”، بجائزة أفضل مغني بالمغرب العربي لسنة 2019، بمهرجان “كازا آرت” بالمغرب.

وحضر المهرجان، فنانين ونجوم من مختلف الدول العربية، على غرار المطرب المصري محمد حماقي، وغيره من النجوم العرب.

كما عرف الحفل، تتويج النجمة الجزائرية، منال حدلي، بجائزة أفضل مغنية شابة في المغرب العربي لسنة 2019.

للتذكير، تألق النجم الجزائري، كادير جابوني، في سنة 2019، بإطلاقه لعدة أغاني، عرفت نجاحا كبيرا وحصدت مشاهدات بالملايين على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.