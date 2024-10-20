كادير الجابوني يرد على جدل شراء المشاهدات: “نجاحي عشتو بكري”!

تحدث نجم أغنية الراي الجزائرية، كادير الجابوني، عن الجدل الذي أُثير بعد طرح أغنيته الأخيرة مع الفنانة الشابة نوميديا لزول.

الأغنية حققت نجاحا كبيرا، وحصدت مشاهدات بالملايين بمجرد طرحها على اليوتيوب، كما لا تزال تتصدر “التوندونس”، بعد أسبوعين من طرحها، وتقترب من الـ7 ملايين مشاهدة.

وحملت الأغنية عنوان “أنا وأنت”، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حيث أصبحت متداولة على مختلف منصات التواصل الإجتماعي، خاصة التيك توك.

وصاحب هذا النجاح الكبير للأغنية، العديد من الأقاويل التي تحدثت عن شراء الثنائي للمشاهدات. وهو ما رد عليه الفنان في تصريح صحفي لتلفزيون “النهار”.

وأكد الفنان، أنه نجاحه بدأ قبل أن تكون هذه المنصات من الأساس، وأنه ليس بحاجة إلى شراء المشاهدات. وقال: “أنا بدأت قبل ظهور المشاهدات.. نجاحي عشته في وقت الأشرطة”.

وأضاف الفنان: “بالنسبة إلي فإن المشاهدات الحقيقة عندما أغني في قاعة، ويشتري الناس التذاكر بقوة ويأتوا لمشاهدتي”.

هذا وعاد الفنان كادير الجابوني، لإحياء الحفلات بقاعدة الأطلس، بعد إنقطاع دام 5 سنوات، حيث عبر عن فرحته الكبيرة بهذه الإنطلاقة الجديدة.