كادير الجابوني يطرح أغنيتين جديدتين بعد “الباك”

كشف النجم الجزائري، عبد القادر هيباوي، والمعروف فنيا بإسم “كادير الجابوني”، عن طرحه لأغنيتين جديدتين، مباشرة بعد امتحان البكالوريا.

وقال نجم الأغنية الرايوية، في اتصال مع “النهار اونلاين”، إن الأغنية الجديدة والتي تحمل عنوان “الوالدة”، صورها وأخرجها أمين بومدين، وجمعته مع “فوفا” و”ديدين”.

موضحا أنه تعمد طرح الأغنية بعد امتحان البكالوريا، لكي لا يشوش على التلاميذ قائلا: “جمهوري يطالبني بالجديد في كل مناسبة، لكن يجب علينا أن نراعي شعور الناس ولا نفكر في مصلحتنا فقط”.

مضيفا: “قررت طرح أغنية الوالدة مباشرة بعد الانتهاء من إجراء امتحانات البكالوريا، لكي لا نشوش على الممتحنين”.

و عن فكرة الأغنية و الموضوع الذي اختاره، رد صاحب”توحشتك عمري”: “أهدي هذه الأغنية إلى كل الأمهات، صعب جدا أن يفقد أي شخص والدته، لهذا قررت تسجيل هذه الأغنية و ربي يطول أعمار كل الأمهات”.

ومن جهة أخرى ،كشف كادير عن سينغل آخر من كلمات عبدو سعود وتلحين حسين بن قرنة بعنوان “نقعد وحداني”، والذي سيصدر نهاية سبتمبر الجاري.