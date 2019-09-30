كادير الجابوني يعزي عائلة الفنان السوفي الشاب محمد الخامس زغدي

قدم الفنان الجزائري عبد القادر هيباوي، والمعروف بـ”كادير الجابوني”، تعازيه الخالصة لعائلة الفنان الجزائري محمد الخامس زغدي.

وكتب الجابوني على صفحته الرسمية بالفيسوك: “سلام الله عليك، ربي يرحمك أخي محمد، تعازينا إلى الأهل والأقارب وكل ناس وادي سوف”.

وتوفي الفنان الجزائري الشاب، محمد الخامس زغدي، صبيحة اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ26 سنة، متأثرا بإصابته، بعد سقوطه أمام منزله بالوادي.

وأوردت مصادر من عائلة الفنان، أنه تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله بعد ضياع مفتاحه لأجل فتح المستودع وركن سيارته، فسقط منه.

وتألق محمد الخامس زغدي، في عدة مسابقات فنية، على غرار برنامج “ألحان وشباب” في طبعته الثالثة، وبرنامج “فنان العرب”.