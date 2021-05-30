كادير الجابوني يكشف عن اسم ألبومه القادم وسبب استقراره بدبي

فن وثقافة
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كادير الجابوني يكشف عن اسم ألبومه القادم وسبب استقراره بدبي
بقلم فريال حبيب

كشف الفنان كادير الجابوني اليوم الأحد، حصريا لقناة “النهار” عن اسم ألبومه القادم الذي لم يصدر بعد،  وقال الجابوني خلال مداخلته في إتصال هاتفي، أن الألبوم الجديد يحمل عنوان “بلا حدود” لتعاونه مع فنانين عالميين بألوان متنوعة ذات طابع دولي.

وأضاف أن أغنية “Solitario” تعد أول سينغل من الألبوم الذي سيطرحه قريبا، والذي أصدره على شكل فيديو كليب بالتعاون مع المخرج الجزائري المغترب ستيفان ريجيمي.

وعن سبب مكوثه في مدينة دبي أوضح الجابوني أنه مرتبط بأعماله وتواجد شركته  Villa Prod بذات البلد، لاستئناف العمل بعد الظروف الصحية التي فرضتها كورونا بالجزائر .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1002641

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