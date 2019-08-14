كادير الجابوني يلبي رغبة الجمهور البلعباسي

سيشارك يوم السبت 17 أوت، المغني كادير الجابوني في الطبعة الجديدة لمهرجان الراي بسيدي بلعباس.

و المعروف أن الجمهور البلعباسي، يعشق أغاني كادير، وهو الذي طالب بإشراكه خاصة في ظل غياب نجوم الراي الآخريين على غرار الشاب نصرو الذي اختتم مؤخرا مهرجان جميلة الدولي.

و سنتطلق فعاليات الطبعة الـ12 لمهرجان راي الوطني بسيدي بلعباس، غدا الخميس بعدما حصلت مديرية الثفافة على موافقة وزارة الثفافة لتنظيمه .

وحسب بعض المعلومات المؤكدة، أنه تم تخصيص 5 أيام كاملة للحفل، كما تم اختيار الفنان” بوسماحة محمد ” محافظ مهرجان أغنية الراي للمرة الثانية على التوالي.

