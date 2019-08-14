كادير الجابوني يلبي رغبة الجمهور البلعباسي

فن وثقافة
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كادير الجابوني يلبي رغبة الجمهور البلعباسي
بقلم زهيدة ث

سيشارك يوم السبت 17 أوت، المغني كادير الجابوني في الطبعة الجديدة لمهرجان الراي بسيدي بلعباس.

و المعروف أن الجمهور البلعباسي، يعشق أغاني كادير، وهو الذي طالب بإشراكه خاصة في ظل غياب نجوم الراي الآخريين على غرار الشاب نصرو الذي اختتم مؤخرا مهرجان جميلة الدولي.
و سنتطلق فعاليات الطبعة الـ12 لمهرجان راي الوطني بسيدي بلعباس، غدا الخميس  بعدما حصلت مديرية الثفافة على موافقة  وزارة الثفافة لتنظيمه .
وحسب بعض المعلومات المؤكدة، أنه تم تخصيص 5 أيام كاملة للحفل، كما تم اختيار الفنان” بوسماحة محمد ” محافظ مهرجان أغنية الراي للمرة الثانية على التوالي.
الجابوني


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