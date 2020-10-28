كاديوير: “نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجزائر”

تحدث المهاجم الزيمبابوي تينو كاديوير لاعب نادي ليون الفرنسي، عن طموحه في المواجهة المقبلة لمنتخب بلده، أمام نظيره الجزائري.

وصرح كاديوير، لموقع “سكور 24”: “أنا متشوق للمشاركة رفقة ممنتخبنا، أمام الجزائر، إنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا”.

وأضاف مهاجم نادي ليون: “سيطون من الجيد، بالنسبة لنا تحقيق نتيجة جيدة ضد الجزائر، وإذا أتيحت لي الفرصة، سأبذل قصارى جهدي لإسعاد بلدي”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه شهر نوفمبر المقبل، منتخب زيمبابوي، لحساب الجولتين الثالثة، والرابعة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.