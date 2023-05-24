كاراغومروك التركي يتخلى عن خدمات بيرلو

كشفت إدارة فاتح كاراغومروك التركي، اليوم الأربعاء، عن التخلي رسميا عن خدمات المدرب الايطالي أندريا بيرلو.

وكشفت عن ذلك خلال بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أين أكّدت أن تم التخلي عن خدمات الايطالي الشهير.

كما ينتظر، الدولي الجزائري سفيان فيغولي ورفقائه قرار إدارة الفريق التركي في التعاقد المقبل مع المدرب الجديد.

وتخلى النادي التركي عن الأسطورة الإيطالي بعد 3 جولات فقط من نهاية الموسم، وبعد أقل من عام على وصوله إلى إسطنبول.

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