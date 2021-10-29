كارافان سفاري : عين تموشنت جمال الطبيعة وأيقونة التاريخ والحضارة

تعتبر ولاية عين تموشنت واحدة من المناطق السياحية الاستراتيجية التي تزخر بها الجزائر، كونها منطقة تتميز بـ سفاري ومناظر طبيعية خلابة وأراض فلاحية خصبة، جعلت منها منطقة فلاحية بامتياز

تتموقع ولاية عين تموشنت في موقع جعلها أيضا مقصدا للكثير من الزوار من داخل الوطن و خارجه من اجل سفاري ، وذلك منذ القدم تحديدا منذ العهد الفنيقي حيث تتوسط ثلاث مدن من كبريات المدن الجزائرية على غرار وهران على مسافة 68 كلم وتلمسان على بعد 72 كلم و في الاخير سيدي بلعباس على نحو 63 كلم، بالإضافة إلى هذا فهي تتشكل من سهول تمتد على طول الشواطئ و الجبال من الناحية الجنوبية

كرافان سفاري

ومنه تعتبر لؤلؤة الساحل لما تملكه من خصائص طبيعية و تاريخية و سياحية مميزة، و تستقطب كل صيف آلاف السياح للـ سفاري من داخل و خارج الوطن.

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