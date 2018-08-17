“كارانكا” :”يجب على سوداني أن يفهم بأن إنجلترا ليست كرواتيا”

أكد مُدرب نادي “نوتنغهام فوريست”، آيتور كارانكا بأنه راض عن الدولي الجزائري، العربي هلال سوداني، وبالمجهودات التي يقوم بها بإستمرار.

وصرّح التقني الإسباني :”سوداني يقوم بعمل جبار في كُل مرة، ولكنه بحاجة لوقت للتأقلم مع ظروف اللعب في الدوري الإنجليزي”.

وواصل :”عليه أن يفهم بأن الأمور مُختلفة عما كان عليه الحال في كرواتيا، وهذا أمر سيأتي بصفة تدريجية بمرور الأسابيع”.

وألمح “كارانكا” من خلال حديثه بأن هداف المنتخب الوطني، سيكون مُطالبا بالصبر، قبل الحصول على مكانة أساسية في تشكيلة “الريدز”.