“كارانكا” يضع قديورة أمام الأمر الواقع

كشف “آيتور كارانكا” مُدرب نادي “نوتيغهام فوريست” الأسباب التي جعلته لا يستدعي الدولي الجزائري، عدلان قديورة خلال الجولة الماضية من “التشامبينشيب”.

وصرح التقني الإسباني :”هو يعلم بأنه لاعب مُهم في الفريق، ولكنه وصل لعامه الـ32 وأصبح يحتاج وقتا أطول لإسترجاع لياقته”.

وأضاف :”قديورة عنصر لديه شعبية كبيرة داخل النادي، والأمر صعب جدا عليه، خاصة وأنه لم يلعب كثيرا طيلة الموسم الجاري”.

ليختم :”هو عنصر جيد، وشخصية رائعة، وأنا أضع فيه كامل ثقتي، وسيقوم بمُساعدتنا عندما نحتاجه، هذا أمر مفروغ منه”.