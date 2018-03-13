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“كارانكا” يضع قديورة أمام الأمر الواقع

الرياضة
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“كارانكا” يضع قديورة أمام الأمر الواقع
بقلم إسماعيل عشاش

كشف “آيتور كارانكا” مُدرب نادي “نوتيغهام فوريست” الأسباب التي جعلته لا يستدعي الدولي الجزائري، عدلان قديورة  خلال الجولة الماضية من “التشامبينشيب”.

وصرح التقني الإسباني :”هو يعلم بأنه لاعب مُهم في الفريق، ولكنه وصل لعامه الـ32 وأصبح يحتاج وقتا أطول لإسترجاع لياقته”.

وأضاف :”قديورة عنصر لديه شعبية كبيرة داخل النادي، والأمر صعب جدا عليه، خاصة وأنه لم يلعب كثيرا طيلة الموسم الجاري”.

ليختم :”هو عنصر جيد، وشخصية رائعة، وأنا أضع فيه كامل ثقتي، وسيقوم بمُساعدتنا  عندما نحتاجه، هذا أمر مفروغ منه”.

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