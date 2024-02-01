كارتر.. أصغر طفل في العالم يصل إلى قمة جبل إيفرست

يعد كارتر البالغ من العمر عامين أصغر شخص يصل إلى معسكر القاعدة الجنوبية لجبل إيفرست. على ارتفاع أكثر من 5300 متر، بعد مشاركته في التسلق مع والديه.

وفي أكتوبر الماضي، وصل الاسكتلندي الصغير إلى معسكر قاعدة جبل إيفرست، الواقع بين نيبال والصين. وهو تحدٍ يكلف حياة ما بين 3 و5 أشخاص في المتوسط ​​كل عام، بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

ولحسن حظه، كان الطفل الصغير قادرًا على الاعتماد على مساعدة والده، الذي كان سينقله خلال جزء من الرحلة، إلى جانب والدته جايد، 31 عامًا.

ولم تمض أقل من 24 ساعة على هبوط الطائرة في كاتماندو بنيبال، حتى بدأت العائلة. التي تسافر لمدة عام في آسيا منذ أوت/آب الماضي. صعودها مرتدية أحذية عادية ومعاطف وحقيبتي نوم فقط.

وقال والد البالغ من العمر 35 عامًا: “كان هناك طبيبان في القرى قبل معسكر القاعدة وقاموا بفحص دمه للتأكد من أنه بخير”.

وحطم الطفل البالغ من العمر عامين الرقم القياسي لأصغر فرد يصل إلى معسكر القاعدة الجنوبي لجبل إيفرست. الذي يقع على ارتفاع 17598 قدمًا فوق مستوى سطح البحر، أو ارتفاع 5364 مترًا.

وكان الرقم القياسي السابق يحمله في السابق طفل من جمهورية التشيك يبلغ من العمر 4 سنوات، بحسب الصحيفة البريطانية.