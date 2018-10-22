كارتيرون: “أرضية الميدان جيدة ولن نكتفي بالدفاع أمام وفاق سطيف”

الرياضة
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كارتيرون: “أرضية الميدان جيدة ولن نكتفي بالدفاع أمام وفاق سطيف”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب نادي الأهلي المصري، باتريس كارتيرون، أن فريقه لن يكتفي بالدفاع، في مباراته المقبلة أمام وفاق سطيف، رغم تقدمهم بهدفين.

وصرح كارتيرون، خلال ندوته الصحفية: “لم نأتي إلى الجزائر من أجل الإكتفاء بالدفاع، نسعى لتحقيق نتيجة ايجابية في هذه المباراة”.

وأضاف: “الأهلي المصري يملك طريقة لعب معروفة، ونسعى لفرض منطقنا في هذه المباراة، رغم صعوبة المهمة”.

وبخصوص أرضية الميدان، أضاف كارتيرون: “العشب الإصطناعي لن يكون عائقا أمام فريقنا، رغم تعودنا على العشب الطبيعي”.

وأضاف: “تفقدت أرضية ميدان “08 ماي 1945″، وهي جيدة، بإمكاننا التأقلم معها بسهولة، وتقديم كرة جميلة في هذه المواجهة”.


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