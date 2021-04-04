كارتيرون: “سجلنا عودة قوية أمام فريق كبير اسمه مولودية الجزائر”

الرياضة
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كارتيرون: “سجلنا عودة قوية أمام فريق كبير اسمه مولودية الجزائر”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب الزمالك المصري، باتريس كارتيرون رضاه التام عن مردود لاعبيه، أمام مولودية الجزائر، الذي اعتبره فريق ممتاز.

وصرح كارتيرون، في هذا الخصوص: “قمنا بمجهودات كبيرة في الأسبوعين الماضيين من أجل العودة بقوة في هذه المنافسة”.

وأضاف مدرب الزمالك: “قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق ممتاز اسمه مولودية الجزائر، والذي صعب كثيرا من مهمتنا”.

وتابع باتريس كارتيرون: “ندرك أن مصيرنا ليسن بين أيدينا حاليا، لكن سنعمل بجهد لتحقيق الفوز في مباراتنا الأخيرة، ونترقب نتيجة التي ستحققها المولودية في مباراتها المقبلة”.


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