كارتيرون: “سنخوض مواجهة مولودية الجزائر تحت ضغط كبير”

اعترف مدرب الزمالك المصري، باتريس كارتيرون بصوبة المباراة التي تنتظرهم أمام مولودية الجزائر، لحساب رابطة الأبطال.

وصرح كارتيرون، لتلفزيون “النهار”: “سنخوض مباراة جد صعبة، ونتواجد تحت ضغط كبير، حيث ينتظرنا 30 مليون شخص يؤمنون بنا”.

وأضاف: “حققنا نقطتين فقط إلى حد الآن، بهدف وحيد لفريق بحجم الزمالك، هذا يعتبر مشوار كارثي في رابطة أبطال إفريقيا”.

وتابع باتريس كارتيرون: “سنواجه فريق تقريبا حسم تأهله بثماني نقاط، ما يعني أننا سنخوض معركة ومصرينا ليس بين أيدينا، حتى في حال تحقيقنا لـ6 نقاط في قادم المبارتين”.