كارثة أخرى.. تحطم طائرة في فيلادلفيا الأمريكية وترامب يعلّق

قالت شركة إسعاف جوي إن طائرة طبية تابعة لها تحطمت في فيلادلفيا، وعلى متنها ستة أشخاص بينهم طفل، مضيفة أنها لم تتأكد من وجود ناجين من الحادث.

وذكرت شركة جيت ريسكيو إير أمبيولانس أن طائرتها تحطمت وعلى متنها أربعة من أفراد الطاقم. وطفل مريض ومرافق له. وقالت الشركة في بيان “في الوقت الراهن لا يمكننا تأكيد وجود أي ناجين”.

كما قال مسؤولون محليون إنهم لا يستطيعون تأكيد عدد القتلى حتى الآن لأن الطائرة سقطت في منطقة مكتظة بالسكان بالمدينة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة كانت قد أقلعت من مطار بفيلادلفيا متجهة إلى سبرينغفيلد بولاية ميسوري. حيث تستخدم الطائرة لنقل مرضى، وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية “فلايت أوير”.

ويأتي الحادث بعد تصادم في الأسبوع الماضي بين طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز ومروحية بلاك هوك. تابعة للجيش الأميركي فوق واشنطن العاصمة، مما أسفر عن مقتل 67 شخصا في أسوأ حادث تحطم طائرة في الولايات المتحدة من حيث عدد القتلى منذ عام 2009.

من جهته أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن أسفه لفقدان “المزيد من الأرواح البريئة” في حادث تحطم الطائرة في فيلادلفيا. وكتب ترامب على منصته تروث سوشل “كم من المحزن رؤية الطائرة تتحطم في فيلادلفيا ببنسلفانيا. مزيد من الأرواح البريئة التي فقدت”.

من جانبها، قالت شيريل باركر رئيسة بلدية فيلادلفيا في مؤتمر صحفي في موقع الحادث. إن النيران اشتعلت في عدد من المنازل والسيارات.

وذكر مسؤولون أن سبب تحطم الطائرة لم يتضح حتى الآن. وكان الطقس باردا وممطرا والرؤية ضعيفة وقت سقوط الطائرة.

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