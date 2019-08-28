كارثة أخرى في ملعب 20 أوت.. مصرع طفل بعد انهيار البوابة

أخبار الجزائر
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كارثة أخرى في ملعب 20 أوت.. مصرع طفل بعد انهيار البوابة
بقلم أمينة داودي

لقي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات حتفه، زوال اليوم الأربعاء، إثر سقوط بوابة ملعب 20 أوت بالعاصمة.

وأوضحت مصادر “النهار أونلاين” إن الحادث وقع اليوم في حدود الساعة الثانية زوالا و50 دقيقة.
وقال الملازم خالد بن الله المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالعاصمة، إن الطفل الضحية يقطن بإقليم بلدية جسر قسنطينة.
واوضح المتحدث أن الطفل كان برفقة والدته ساعة وقوع الحادث، مضيفا أن الضحية أصيب بجروح ورضوض على مستوى الرأس، قبل أن يتم نقله للعلاج في عيادة طبية، ومنها إلى مستشفى مصطفى باشا.
وقد توفي الطفل الضحية في وقت لاحق، متأثرا بالجروح التي أصيب بها، ليجري نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.


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