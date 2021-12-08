كارثة.. إعتداء على أستاذ بحمض الأسيد بخنشلة..الأستاذ يروي قصة الحادثة

شاهد الكارثـة.. إعتداء على أستاذ بحمض الأسيد بخنشلة

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة / حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

توفي شرطي، إثر تعرضه لاعتداء الإثنين الماضي، في مستغانم، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان، أن الضحية يحمل رتبة حافظ شرطة ويدعى رمضان رمضان.

كما أوضح البيان، إن الاعتداء وقع أمس الإثنين أثناء توجه الشرطي الضحية لأداء مهامه.

وأشار البيان، إلى أن الضحية يعمل بمصالح فرقة شرطة الحدود لميناء مستغانم.

فيما تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم من توقيف المشتبه به في جريمة الاغتيال.

ويبلغ المشتبه به من العمر 20 سنة وسيتم تقديمه للمثول أمام الجهات القضائية المختصة.

توفي، آخر الناجين من الاعتداء الإرهابي على رهبان تيبحيرين بالجزائر 1996 الأب “جان بيار شوماخر” في دير وسط المغرب. كما قال دانيال نوريسات، الكاهن في كاتدرائية القديس بطرس بالرباط إن جان بيار توفي في دير سيدة الأطلس في ميدلت.

وأضاف الكاهن “غالبا ما كان جان بيار يقول إن نجاته من الاعتداء الارهابي على رهبان تيبحيرين كانت دعوة من الله”. كما تابع حسب وكالة الانباء الفرنسية، “ليدلي بشهادته، وهو أمر فعله طوال حياته”.

وكان شوماخر الذي توفي عن عمر ناهز 97 سنة، الناجي الثاني من الهجوم الإرهابي على رهبان تيبحيرين، في ولاية المدية. وقالت السلطات الجزائرية إن الجماعات الإرهابية تبنت اختطاف وقتل الرهبان السبعة.

وبعد أربع سنوات على الواقعة، انتقل شوماخر إلى المغرب حيث انضم إلى مجموعة صغيرة من الرهبان الترابيست. كما توفي ناج آخر من مأساة مقتل رهبان تيبحيرين السبعة، وهو الأب أميدي نوتو، في عام 2008.