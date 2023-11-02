كارثة إنسانية.. عدد شهداء غزة يتجاز الـ9000!

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن عدد شهداء القصف الصهيوني على غزة غلرتفع إلى 9061، منهم 3760 طفلا و2326 سيدة، فيما بلغ عدد المصابين 32000.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل. كما حذر من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي.

كما ناشد كل الأطراف بتوفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة في 24 ساعة راح ضحيتها 256 شهيدا. وما زال يرتكب مجزرة تلو أخرى ويركز على المناطق المأهولة بالسكان.