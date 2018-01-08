كارثة إيكولوجية بحديقة الحيوانات برابطية القالة الطارف

علمت النهار من مصدر مؤكد أن الحديقة تعاني كارثة بموت الحيوانات النادرة

فقد بلغنا أن الأفعى العملاقة توفيت اليوم لأسباب بشرية حيث إنقطعت عنها الحرارة بعد أن أقدمت سونلغاز بقطع التموين لأن إدارة الحديقة لم تسدد المستحقات.

كما قامت، مصلحة الحيوانات بإطعام الافعى لقلقا رغم كونها في مرحلة سبات، لا يمكن أن تأكل وأن اللقلق طائر مهاجر.

الأفعى الميتة، يتجاوز طولها اربعة أمتار، جلبت من أواسط افريقيا ونادرة جدا.

كما علمنا أن الأيل البربري، من جنس أنثى، توفيت قبل عملية التجانس مع أيل ذكر وهي نادرة جدا

وتعيش الحديقة وضعا كارثيا، سيؤدي الى موت كل حيواناتها بسبب المشاكل وسوء التسيير وأن العمال شنوا منذ أيام إضرابا عن العمل بسبب عدم تلقيهم أجورهم لمدة ثلاثة أشهر رغم مداخيل الحديقة