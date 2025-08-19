كارثة الحراش.. إيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت في حادث وفاة 18 شخصًا. إثر سقوط حافلة بوادي الحراش، ويتعلق الأمر بسائق الحافلة وقابض التذاكر والمراقب التقني للمركبات ومالك الحافلة.

وحسب ما قاله وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، فقد تم فتح تحقيق قضائي ضد المشتبه فيهم.

وتم توجيه الاتهام ضد سائق الحافلة، ويدعى دراجي حمزة، عن جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي. وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر، بالانتهاك المتعمد والبيّن لواجبات الاحتياط والسلامة.

ووجه الاتهام لمرافق السائق قابض التذاكر، ويدعى هجرس نصر الدين. عن جنح التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر.

فيما تم توجيه الاتهام لمراقب تقني للمركبات، ويدعى براهمي جلال، عن جنح تحرير عمدا شهادة تحمل وقائع مادية غير صحيحة. وكذا تعريض حياة الغير للخطر. وذلك بالانتهاك المتعمد والبيّن لواجبات الاحتياط والسلامة.

وتم توجيه الاتهام لمالك الحافلة، ويدعى حامق رفيق، عن جنح استعمال محضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع مادية غير صحيحة. وكذا تعريض حياة الغير للخطر.

وأكد وكيل الجمهورية أنه، وفي انتظار استكمال التحقيق القضائي وإجراء الخبرات اللازمة وتحديد الملابسات والمسؤوليات بدقة. فإن نيابة الجمهورية لن تتوانى إطلاقا في توجيه الاتهام لأي شخص تثبت مسؤوليته في هذه الوقائع من قريب أو من بعيد.