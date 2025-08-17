كارثة الحراش.. الوزير الأول يزور المصابين وينقل لهم تضامن رئيس الجمهورية

قام الوزير الأول، نذير العرباوي، صبيحة اليوم الأحد، بزيارة إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالجزائر العاصمة، للاطمئنان على الوضع الصحي للجرحى مصابي حادث سقوط حافلة نقل المسافرين بوادي الحراش، والوقوف على ظروف التكفل الصحي بهم.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، نقل الوزير الأول، تضامن رئيس الجمهورية مع المصابين وعائلاتهم. وحرصه الشخصي على متابعة ظروف التكفل الأمثل بهم وتسخير كافة إمكانيات الدولة اللازمة لذلك.

كما أعرب الوزير الاول عن شكره وتقديره لكافة الأطقم الطبية وشبه الطبية المشرفة على الرعاية والمتابعة الطبية للمصابين. مشيدا بالتزامهم إلى غاية استعادة الجرحى لعافيتهم.

هذا، وفور وقوع الفاجعة الأليمة، وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، تم بتنسيق مباشر من مصالح الوزير الأول. تعبئة مختلف القطاعات المعنية بشكل منتظم ومنسق لاسيما مصالح الحماية المدنية ووزارة الصحة.

لاتخاذ الاجراءات الفورية للتكفل السريع بالضحايا والمصابين. مع وضع المؤسسات الاستشفائية في العاصمة في حالة استنفار قصوى، خاصة أقسام ومصالح الاستعجالات، التي ضمنت الاستقبال السريع لجميع الجرحى والمصابين.

كما تم استدعاء الأطقم الطبية وشبه الطبية للتكفل الصحي اللازم، فضلا عن وضع خلية يقظة ومتابعة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لضمان توفير الأدوية اللازمة.