كارثة الطائرة الهندية.. هذه آخر كلمات الطيار

كشفت السلطات الهندية عن آخر كلمات طيار رحلة “إير إنديا”، التي تحطمت الخميس الماضي، وخلفت وفاة 241 شخصا.

وسلطت الضوء على اللحظات الأخيرة المأساوية قبل سقوط الطائرة في ولاية غوجارات، المتجهة من أحمد أباد إلى مطار غاتويك في لندن.

وقالت هيئة الطيران المدني في الهند، أنّ الطيار وجّه نداءات استغاثة قبل تحطم الطائرة.

وقال الطيار عبر جهاز الاتصال: “قوة الدفع لم تتحقق.. نحن نسقط.. ماي داي.. ماي داي.. ماي داي”. وذلك قبل لحظات من فقدان السيطرة على الطائرة.

وعبارة “ماي داي” هو نداء استغاثة متعارف عليه دوليا، يطلق من خلال الاتصالات اللاسلكية (الراديو) للإبلاغ عن خطر جسيم يهدد مركبة. ويجب على مطلق النداء أن يكرره ثلاث مرات.

واصطدمت الطائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، بمبنى سكني تابع لكلية طبية في منطقة مأهولة شمال غربي مدينة أحمد أباد، بعد دقائق من إقلاعها.

كما كان على متن الطائرة 230 راكبا و12 من أفراد الطاقم، من بينهم 169 هنديا، و53 بريطانيا، و7 برتغاليين، وكندي واحد. ونجا شخص واحد فقط من الكارثة.

وباشرت السلطات تسليم جثامين الضحايا إلى عائلاتهم بعد تحديد هوياتهم باستخدام اختبارات الحمض النووي.

كما قال مسؤول في مستشفى أحمد أباد المدني، إنّه تم حتى الآن التعرف على 32 جثة، وتسليم رفات 14 ضحية إلى ذويهم.

هذا وشكّلت الحكومة الهندية لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في أسباب الحادث.