كارثة.. العثور على خنازير برية في محل جزارة حلال

أقدمت السلطات الصحية في منطقة سين سان دوني في فرنسا على الإغلاق الإداري لمحل جزارة “حلال 100٪”. بعد ثلاثة عشر مخالفة صحية، بما في ذلك البيع غير القانوني للحوم الخنزير البري.

وحسب ما أورده الإعلام الفرنسي إثر تقرير قدم إلى المديرية الإقليمية لحماية السكان. كشفت عملية تفتيش صحية أجريت يوم 31 ديسمبر عن ثلاثة عشر مخالفة في المنشأة. حيث قررت خدمات المحافظة إغلاق محل الجزارة بشكل عاجل.

وفي القائمة الطويلة من الجرائم، فإن النقطة الأولى هي الأكثر إثارة للجدل، على وجه الخصوص: “حيازة لحم الخنزير البري. وتداوله وتقطيعه وعرضه للبيع”.

وبحسب محافظة سين سان دوني، فإن محل جزارة بوبيني، الذي قدم نفسه على أنه “حلال 100٪”. كان يبيع لحوم الخنزير البري.

وأفضت الفحوصات الصحية التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى اكتشاف أربعة عشر جثة لهذا الحيوان. كما تم العثور على عدة قطع من لحم الخنزير البري معبأة في غرفة باردة.

علاوة على ذلك، وعلى إثر هذه التفتيشة التي كشفت عن الخداع تجاه المستهلكين، أمرت المحافظة بإغلاق محل الجزارة على الفور.

كما قدمت المنشأة أيضًا خدمات تقديم الطعام ونقل الطرود. لكن هذه الأخيرة لم تلتزم بالقواعد الصحية المعمول بها.

وكشفت الفحوصات عن انقطاع محتمل لسلسلة التبريد، ونقص النظافة اليدوية، والتنظيف غير الكافي، وانتشار الآفات، وما إلى ذلك.

وقال زبائن هذا المحل للصحافة المحلية الفرنسية إنهم يشعرون بالخيانة والغضب. بعد أن قام هذا الأخير ببيع لحم الخنزير للمسلمين.

وأكد هؤلاء أن محل الجزارة “لم يذكر أبدا بيع الخنزير البري في أكشاكه”.

علاوة على ذلك، فقد تم إغلاق هذا المحل مرتين في الماضي بسبب مشاكل صحية.

وسيبقى محل الجزارة مغلقا حتى إشعار آخر، حتى تأخذ المنشأة هذه الإجراءات بعين الاعتبار وتحل هذه المشاكل.