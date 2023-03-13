قناة النهار كارثة..انهيار آخر لبناية بحي البلاطو بوهران بقلم قناة النهار نشر في 13 مارس 2023 - 14:13 شارك غرِّد أرسل 119 0 انهيار بناية تتكون من 5 طوابق بشارع الإخوة نياطي بحي البلاطو، بوهران. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KfuEt اقرأ أيضا "موال من النعامة :" الرئيس تبون الأحسن في العالم ورانا معاه ومكاتفينه قناة النهار 12 مارس أسعار اللحوم في إرتفاع..والآمال معلقة على الإستراد خلال الشهر الفضيل قناة النهار 09 مارس وزير الداخلية يشرف على تقليد الرّتب لرجال الحماية المدنية قناة النهار 02 مارس سامي قلي : رمضان شهر العبادة..الإستهلاك راح يكون عادي قناة النهار 23 فيفري تبسة : حيزية..عجوز في العقد الثامن تعيش الحرمان داخل مستودع مهترئ قناة النهار 01 مارس إنشاء مستشفيات متخصصة في الجراحة الإستعجالية..خبراء يثمنون قناة النهار 25 فيفري سطيف..والد التلميذ الذي قتـ ـله زميله يروي بحرقة تفاصيل الجـ ـريمة الشنعاء قناة النهار 09 مارس وهران.. تفاصيل الحادث المأساوي إثر إنهيار طابق عمارة قناة النهار 28 فيفري رئيس الجمهورية: سنولي أهمية كبيرة للحبوب .. الندةر بدأت تمس أوروبا وعلينا ضمان تغذيتنا قناة النهار 28 فيفري فاسألوا: من خير الناس ؟ قناة النهار 24 فيفري