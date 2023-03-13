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قناة النهار

كارثة..انهيار آخر لبناية بحي البلاطو بوهران

بقلم قناة النهار
كارثة..انهيار آخر لبناية بحي البلاطو بوهران
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انهيار  بناية تتكون من 5 طوابق بشارع الإخوة نياطي بحي البلاطو، بوهران.

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