كارثة بلبنان.. مشاهد مرعبة لحرائق هائلة إلتهمت مناطق بأكملها!

تعرضت لبنان لحرائق هائلة، إلتهمت العديد من الغابات، في عدة مناطق من البلاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتصدر هاشطاغ “لبنان تحترق”، كافة مواقع التواصل الإجتماعي، في مختلف البلدان العربية.

وحسب موقع “شبابيك” اللبناني، ذكرت بيانات رسمية، أن درجات الحرارة العالية، ساهمت بإندلاع هذه الحرائق، في عدة مناطق من الجنوب إلى الشمال.

وساهمت سرعة الرياح، في انتشار تلك الحرائق، مما جعل السيطرة عليها، أمرا صعبا جدا، حسب ذات المصدر.

وحسب التقارير الصحفية في لبنان، فقد نشب حريق في منطقة المشرف، ولم تتم السيطرة عليه وسط جهود مكثفة للدفاع المدني والحماية المدنية وفرق الجيش.

وامتدت هذه الحرائق، إلى آلاف الأمتار، ووصلت إلى بعض المباني السكنية، وجامعة رفيق الحريري بالمشرف.

وخلفت هذه الحرائق لحد الساعة، خسائرا مادية، ولم يتم الكشف بعد عن وجود أي ضحايا.