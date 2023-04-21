كارثة تضرب مركز الزلزال المدمر في تركيا.. قتلى وجرحى

توفي شخص وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة إعصار قوي ضرب منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية مركز الزلزال المدمر الذي ضب تركيا في فيفري الماضي.

وحسب ما نقله موقع العربية، فإن هناك 8 ضحايا في المستشفيات في حالة خطيرة.

ودمرت العاصفة، حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال.

وعانت مقاطعة كهرمان مرعش أكثر من غيرها خلال زلازل 6 فيفري ةالذي أدى إلى مقتل أكثر من 47 ألف شخص وتضرر آلاف الأبنية السكنية.