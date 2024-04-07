كارثة داخل ورشة لصناعة الحلويات بالخرايسية في العاصمة

وضعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخرايسية، في العاصمة حد لنشاط ورشة لصناعة حلويات الحلقوم تحت إسم تجاري “حاجي بابا”.

وحسب بيان ذات المصالح العملية جاءت أثناء تنفيذ دورية خاصة بالمراقبة العامة للإقليم ومتابعة نشاط الورشات المختصة في إنتاج وتوضيب المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري. أين تم اكتشاف ورشة لصناعة الحلويات منها حلوة الحلقوم، الشكولاطة والخبز التقليدي.

وخلال مداهمة الورشة رفقة أعوان حماية المستهلك وقمع الغش بمفتشية التجارة للمقاطعة الإدارية لدرارية ومصالح النظافة لبلدية خرايسية بالعاصمة، تبيّن أن الورشة تقوم بإنتاج وصناعة الحلوة في ظروف كارثية ولا تتوفر على أدنى الشروط الصحية الملائمة لصناعة هذه الحلوى.

وأيضا إنتشار الأوساخ وانعدام النظافة، والخلط بين المنتوجات والمواد الأولية وعدم إحترام شروط الحفظ للمنتوجات.

ليتم حجز وإتلاف كمية من المواد غير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى حجز مواد أولية معدة لصناعة الحلويات والسكاكر.

وتم تحرير ملف قضائي ضد المعني وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.