كارثة.. سائح يعثر على جثة شخص تحت سريره بغرفة الفندق

تم فتح تحقيق في “جريمة قتل” بعد العثور على جثة في فندق في لاسا، التبت، في أواخر أفريل.

وأدت رحلة سياحية إلى تحقيق في جريمة قتل، عند اكتشاف جثة في غرفة الفندق التي حجزها سائح في لاسا بالتبت في 20 أفريل.

وانزعج سائح صيني من رائحة كريهة. اعتقد في البداية أنها تأتي من مخبز بالقرب من الفندق. ثم راح يتساءل عما إذا كانت قدميه هي موضع التساؤل، وفقًا للإندبندنت وبي بي سي.

ثم طلب الرجل تغيير شراشف الغرف. وبعد ذلك بقليل، أبلغته الشرطة، أنها ترغب في استجوابه. بعد العثور على جثة تحت السرير الذي كان ينام فيه لمدة ثلاث ساعات.

وفُتح تحقيق بتهمة “القتل” بعد هذا الاكتشاف المروع. ومع ذلك، لم يكن السائح قلقًا، إذا أخذت السلطات عينة من حمضه النووي.

“ما زلت أعاني من مشاكل في النوم”

وقال الرجل لوسائل الإعلام ، “سألتهم عما يجري وقالوا إن أحدهم مات. وسألتهم أين مات الشخص. قالوا: تحت سريري”.

وقال: “أنا خائف للغاية وما زلت أعاني من صعوبة في النوم”.

بعد هذه التجربة ، ترك السائح تعليقًا مريرًا حول الفندق على الإنترنت.

وبينما انتشرت رسالته بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي. نفى الفندق الحادث تمامًا، مما دفع الضيف إلى الاتصال بوسائل الإعلام المحلية لرواية قصته.