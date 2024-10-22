كارثة في الطريق السيار.. قتيل وجريح بعد اصطدام شاحنتين في البويرة

لقي شخص حتفه فيما أصيب آخر، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث مرور خطير على مستوى الطريق السيار في البويرة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بالدرابلية بلدية بودربالة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين شاحنتين متبوع بحريق، ما خلف وفاة شخص وإصابة آخر بجروح تم نقله إلى مستشفى الرويبة لتلقي العلاج اللازم. كما تسبب هذا الحادث الخطير بتوقف كلي لحركة المرور.

ومن جتهتها، تأخرت إسعافات الحماية المدنية عن الوصول إلى موقع الحادث بسبب الانسداد المروري وعدم احترام رواق الاستعجالات. حيث لجأت إلى التدخل عبر السير في الاتجاه المعاكس بالطريق السيار للوصول بسرعة إلى موقع الحادث.