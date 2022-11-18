قناة النهار كارثة..مجهولون يقومون بحرق 10 مركبات بالعلمة بقلم قناة النهار نشر في 18 نوفمبر 2022 - 14:33 حوادث شارك غرِّد أرسل 367 0 كارثة..مجهولون يقومون بحرق 10 مركبات بالعلمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tW2P7 اقرأ أيضا فاسألوا : الشهداء خمسة قناة النهار 08 نوفمبر "تصريحات ضحايا حادث مرور المدية.."كان يمشي فوق ال100 قناة النهار 30 أكتوبر بيونة: أمنيتي نتلقى كامل الفانين تاعنا وأكثر شخص توحشتو حميد عاشوري فريد الروكور ربي يرحمو وصويلح قناة النهار 03 نوفمبر طالع هابط: النوي يشكر والي ولاية تيسمسيلت على كل ما يقوم به ويطلب من المواطنين الوقوف معه قناة النهار 03 نوفمبر بعد تشديد الرقابة على الحليب المدعم.. المقاهي ترفع من سعر كوب الحليب قناة النهار 30 أكتوبر "عبداوي: بعد القمة العربية نستطيع قول "إتفق العرب في الجزائر على ان يتفقوا قناة النهار 06 نوفمبر "بلماضي :"هدفنا كأس إفريقيا المُقبلة قناة النهار 16 نوفمبر أسعاره تبدأ من 9500 دج للغرام.. الذهب المحلي في مواجهة العراقيل قناة النهار 05 نوفمبر رئيس جيبوتي إننا في أمس الحاجة إلى جمع الكلمة و توحيد الصف لمواجهة الأوضاع الراهنة قناة النهار 02 نوفمبر مدرّب المنتخب المغربي يشيد ببلماضي.. هكذا ردّ عليه قناة النهار 13 نوفمبر