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قناة النهار

كارثة..مجهولون يقومون بحرق 10 مركبات بالعلمة

بقلم قناة النهار
كارثة..مجهولون يقومون بحرق 10 مركبات بالعلمة
حوادث
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كارثة..مجهولون يقومون بحرق 10 مركبات بالعلمة

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