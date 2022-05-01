كارثة.. موقع كاميروني يصف بلماضي بالإرهابي !

خرج موقع كاميروني عن أصول الروح الرياضية عندما شن هجوما عنصريا ضد الناخب الوطني جمال بلماضي.

الموقع الكاميروني “actu cameroun” نشر مقال وصف فيه الرجل الأول في العارضة الفنية للخضر بالإرهابي.

كما ذهب ذات الموقع في مقاله بعيدا عندما أكد أن رئيس الفيفا، جياني انفانتينو، يستعمل بلماضي والجزائر لتدمير إفريقيا والكان.

كاتب المقال الذي يبدو أنه لم يكن في كامل قواه العقلية طالب من “مكتب التحقيقات الأمريكي” وضع أعينه على بلماضي.